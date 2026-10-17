Esibita una carta d'identità elettronica priva di microchip: denunciato 35enne Denuncia per falsità materiale nell’ambito dei servizi di controllo del territorio

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un 35enne del beneventano per falsità materiale. "In particolare, nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni delittuosi, procedevano al controllo di un 35enne del beneventano, dipendente di un esercizio pubblico di Avellino e con a carico pregiudizi di polizia, che, alla richiesta degli agenti, forniva una carta di identità elettronica priva di microchip, dispositivo integrato nella carta e necessario per le funzioni identificative e di autenticazione digitale. L’uomo veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di falsità materiale": si legge nella nota diffusa.

Controlli sulle carte di identità elettroniche

"Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. La Polizia di Stato intensifica i controlli sulle carte di identità elettroniche, al fine di contrastare il ricorrente fenomeno della rimozione di microchip, che altera l’autenticità del documento identificativo, e il riutilizzo del dispositivo per scopi illeciti".