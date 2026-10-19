Il questore Picone: "Ora e sempre vicini ad Antonio Villani e alla sua famiglia" "Poliziotto competente, ancor prima che buono e gentile. Spessore riconosciuto da tutti"

"Spessore umano e professionale riconosciuto, una grandissima perdita per la Polizia di Stato": così si è espresso il Questore di Avellino, Pasquale Picone, nella sala convegni Antonio Manganelli, nel ricordo di Antonio Villani. Ore di lutto e cordoglio con tanti attestati ricevuti dalla Polizia. "La figura di Antonio Villani e lo spessore umano di Antonio Villani era da tutti conosciuto. Per noi è una grandissima perdita. Era un poliziotto competente, ancor prima che buono e gentile. E anticipava alla competenza il garbo e la correttezza umana, di poche parole, ma di assoluta vicinanza alle persone che avevano bisogno di lui. - ha affermato - È la famiglia della Polizia di Stato. Il signor ministro dell'Interno e il signor capo della Polizia e il direttore del dipartimento di Pubblica Sicurezza sono stati vicino sin da subito alla Polizia di Stato di Avellino e alla famiglia di Antonio Villani. Lo saranno insieme a me anche per il futuro".

Indagini in corso su quanto accaduto

Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sulla superstrada E45 nei pressi di Cesena e nell’area di servizio Borello. "Sul fatto e su cosa sia accaduto avete già letto. - ha aggiunto il questore di Avellino - Non aggiungo altro perché ci sono gli organi preposti e la Polizia di Stato con la Polizia Stradale di Forlì e Cesena, che hanno effettuato i rilievi e che hanno riferito all'Autorità Giudiziaria. Sul punto non posso aggiungere altro".