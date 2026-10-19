Grottaminarda piange Padre Antonio: lutto cittadino il giorno dei funerali Il cordoglio del sindaco e dell'amministrazione comunale

Il sindaco Marcantonio Spera, l'amministrazione e il consiglio comunale si uniscono con profonda commozione al dolore per la scomparsa di Padre Antonio Venuta, storico rettore del Santuario di Maria Santissima di Carpignano e colonna portante della comunità. La notizia ha destato profondo dolore.

"Con la sua straordinaria umanità, la sua gentilezza e un’ascolto sempre aperto verso chiunque avesse bisogno, Padre Antonio ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti noi.

Anche nei momenti più difficili ha continuato a donare speranza e vicinanza, dimostrando una forza d'animo e un'umiltà straordinarie.

A nome dell'intera cimunità di Grottaminarda, rivolgiamo un pensiero di sincera gratitudine per l'immenso patrimonio di bontà che ci lascia e stringiamo in un affettuoso abbraccio i Padri Mercedari e i suoi cari".

La santa messa esequiale sarà celebrata dal Padre Provinciale, domani martedì 20 ottobre 2026 alle ore 15:00, nel Santuario Maria Santissima.di Carpignano. In questa giornata sarà osservato il lutto cittadino.