San Martino Valle Caudina, 46enne trovato morto davanti al cimitero Polizia penitenziaria in lutto per la morte dell'agente 46enne

Un uomo di 46 anni, agente della Polizia Penitenziaria, è stato trovato senza vita davanti al cimitero di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.

La morte dell'agente, le cause

È stato un colpo d’arma da fuoco ad uccidere il 46enne che potrebbe essersi tolto la vita.

La morte del poliziotto penitenziario

È questa l’ipotesi al vaglio dei carabinieri, in attesa di ulteriori accertamenti e di indagini più approfondite. Resta il profondo dolore per una tragedia che ha profondamente sconvolto la comunità caudina.

Il ritrovamento del 46enne

Il corpo di A.L.P., agente della Polizia Penitenziaria, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri martedì 20 ottobre 2026, davanti al cimitero di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.

L'uomo era in servizio presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate. Dolore e cordoglio nella valle caudina.