Allerta meteo: domani scuole chiuse ad Ariano e Grottaminarda Ordinanze in via di emanazione anche in altri comuni

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani ad Ariano Irpino a causa dell'allerta meteo in Campania. Lo ha deciso il sindaco Mario Ferrante.

Stesso provvedimento in Valle Ufita a Grottaminarda. Ecco l'ordinanza del sindaco:

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità da parte del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, di chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri, impianti sportivi cittadini e sospensione eventi all’aperto per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026, a causa di previste condizioni meteorologiche avverse.

"Il provvedimento fa seguito all'avviso di allerta meteo diramato dalla protezione civile regionale che prevede condizioni meteorologiche avverse con allerta di colore arancione a partire dalle ore 0:00 di domani mercoledì 21 ottobre 2026 e fino alle 23:59 dello stesso giorno.

L'ordinanza sindacale prevede l'attivazione, fino a cessate previsioni averse, delle attività del centro operativo comunale di Protezione Civile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare eventuali servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione.