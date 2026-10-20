Ariano celebra Alessia Manganiello: campionessa Italiana 2026 di tiro con l’arco Prestigioso titolo nazionale "Indoor" conquistato nella categoria junior femminile arco nudo

Cerimonia di premiazione nella sala consiliare Giovanni Grasso ad Ariano Irpino. L’amministrazione Ferrante rende omaggio alla giovane atleta dell’Asd Arcieri del Tricolle per il prestigioso titolo nazionale conquistato nella categoria junior femminile (arco nudo).

Si è svolta oggi, alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ariano Irpino, la cerimonia di premiazione di Alessia Manganiello, campionessa Italiana 2026 di tiro con l’arco indoor nella categoria junior femminile (arco nudo), tesserata per l'Asd Arcieri del Tricolle.

Un momento di grande orgoglio per la comunità arianese, durante il quale l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Ferrante, ha voluto rendere omaggio alla giovane atleta per un risultato sportivo di assoluto prestigio, frutto di impegno, sacrificio, passione e determinazione.

Alla cerimonia hanno preso parte l'assessore allo sport Crescenzo Perrina, il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, i consiglieri comunali Domenico Gambacorta ed Erica Guardabascio, il presidente dell'Asd Arcieri del Tricolle Domenico Paonessa, oltre ai familiari della campionessa.

L'assessore allo sport Crescenzo Perrina, promotore dell'iniziativa, ha rivolto ad Alessia parole di apprezzamento e incoraggiamento, spronandola a proseguire con determinazione nel proprio percorso sportivo, affinché i suoi successi possano rappresentare un esempio positivo e uno stimolo per tanti altri giovani di Ariano Irpino.

Particolarmente sentito l'intervento del Presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, che ha rivolto i propri auguri ad Alessia, ai genitori, ai nonni e a tutti i familiari presenti, sottolineando la volontà dell'Amministrazione di sostenere e valorizzare le giovani eccellenze sportive del territorio.

Della Croce ha inoltre evidenziato come la sala consiliare debba essere anche il luogo nel quale celebrare i successi dei cittadini arianesi, soprattutto quando si tratta di risultati destinati a rimanere nella storia sportiva della città. Il Presidente ha infine portato i saluti del sindaco Mario Ferrante e del vicesindaco, impossibilitati a partecipare per concomitanti impegni istituzionali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Asd Arcieri del Tricolle, Domenico Paonessa, che ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla nuova Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata.

Paonessa ha infatti ricordato come il titolo italiano sia stato conquistato da Alessia prima dell'insediamento dell'Amministrazione Ferrante, evidenziando il valore ancora più significativo del riconoscimento odierno. Un gesto di attenzione verso il mondo sportivo locale che, proprio per questa ragione, merita un doppio ringraziamento.

Nel corso della cerimonia è intervenuto il consigliere comunale Domenico Gambacorta, che ha sottolineato l'importanza del risultato raggiunto dalla giovane atleta e il ruolo fondamentale svolto dall'associazione sportiva nella crescita dei propri tesserati.

“Con un pò di ritardo il Comune di Ariano riconosce questo importante risultato. Diventare campionessa d'Italia è un grande traguardo. Siamo orgogliosi di te”, ha dichiarato Gambacorta, rivolgendo ad Alessia l'invito a continuare a coltivare la propria passione senza trascurare lo studio e gli affetti familiari.

Il Consigliere ha inoltre ringraziato il presidente Paonessa per la dedizione con cui segue i giovani arcieri, accompagnandoli nelle competizioni in tutta Italia, e l'Assessore Perrina per l'organizzazione della cerimonia e la realizzazione della targa celebrativa.

Momento culminante dell'incontro è stata la consegna ad Alessia Manganiello di una targa celebrativa da parte della Città di Ariano Irpino, quale riconoscimento ufficiale per il prestigioso titolo nazionale conquistato.

La cerimonia si è conclusa in un clima di partecipazione ed emozione, alla presenza della famiglia della giovane campionessa.