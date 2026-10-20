Allerta meteo arancione, scuole chiuse domani ad Avellino Domani mercoledì 21 ottobre 2026 scuole chiuse ad Avellino e in altri comuni

Allerta meteo arancione in Campania scuole chiuse anche ad Avellino capoluogo e in altri comuni irpini.

Il comune di Avellino: scuole chiuse mercoledì 21 ottobre

In considerazione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, il Comune di Avellino informa la cittadinanza sulle misure adottate per la giornata di mercoledì 21 ottobre.

L'ordinanza sindacale

Con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nonché la chiusura delle ville comunali e del cimitero cittadino.

Sicurezza al primo posto, l'avviso del comune

Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e prestare la massima attenzione. Si raccomanda a tutti di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti. La sicurezza dei cittadini è la priorità.