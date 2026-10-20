L'ultimo saluto all'agente della Digos di Avellino: "Antonio esempio di onestà" I funerali a Rocca San Felice. L'omelia dell'arcivescovo Pasquale Cascio

É’ il giorno del dolore per la Polizia di stato, per tutte le forze dell’ordine e per la comunità di Rocca San felice dove viveva Antonio Villani, il poliziotto della Digos di Avellino morto mentre svolgeva il suo lavoro.

Questo pomeriggio la piccola chiesa madre non è riuscita a contenere le migliaia di persone accorse per dare l’ultimo saluto ad Antonio. All’esterno della chiesa è stato installato un maxi schermo per poter seguire la cerimonia funebre celebrata dall'arcivescovo monsignor Pasquale Cascio.

Ai funerali erano presenti il Prefetto Armando Forgione, Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane, in rappresentanza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, il Prefetto di Avellino Franca Fico, il Sindaco di Avellino Nello Pizza, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione Lucio Pifferi, il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Sindaco di Rocca San Felice Guido Cipriano ed altre autorità locali civili e religiose.

Il rito è stato officiato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, S.E. Mons. Pasquale CASCIO.