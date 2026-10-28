Montaguto nel mirino di una banda di balordi, gli abitanti: "Siamo abbandonati" Presa di mira persino la guardia medica al centro del paese

Irruzione da parte di tre balordi all'interno della guardia medica del paese, furto di attrezzi agricoli in una zona rurale ai danni di un'anziana e come se non bastasse una nuova intrusione in casa sempre in centro per portare via il nulla.

E' ciò che sta accadendo da alcuni giorni a Montaguto, ultimo comune della provincia di Avellino, nella Valle del Cervaro al confine con la vicina Puglia.

In paese c'è preoccupazione alla luce di questi ultimi e gravi episodi. "Siamo abbandonati" - ci dice una donna. "Abbiamo paura e nonostante tre episodi avvenuti uno dopo l'altro, sembra come nulla fosse accaduto. Rubano per fame, accontendandosi di cose insignificanti ma seminando nello stesso tempo terrore. Non c'è una vigilanza attiva, i carabinieri qui li vediamo solo di giorno. Siamo davvero preoccupati. Che cosa dobbiamo aspettarci ancora, che ci vengono a colpire in casa?".

Maria Luigia Curatolo, che ha scritto alla nostra redazione per chiedere aiuto, è indignata:

"Sono indignata si, per ciò che è accaduto a Montaguto, la notte tra il 20 e 21 ottobre quando un trio di balordi, hanno assaltato attraverso una finestra un locale della guardia medica dove una giovane dottoressa prestava il suo servizio notturno che prontamente è riuscita a scacciare il primo balordo con tenacia urlando tanto da farli scappare via. Ancora più indignata a non vedere le dovute misure di sicurezza inferriate e telecamere che tempestivamente sarebbero dovute essere adibite presso tale struttura.

Cosa significa tutto questo? I delinquenti circolano ma la nostra vita vale meno della melma che indisturbata vaga sulle strade per giunta deserte di questo borgo incantato e altrettanto dimenticato.

Così facendo se al totale abbandono in cui già versa il paese non si tutela neanche un servizio tanto importante come una guardia medica per un luogo abitato principalmente da anziani fragili siamo giunti alla frutta. Oltre a non avere alcun rispetto di chi da anni presta la propria professione per una minoranza ai margini della realtà".