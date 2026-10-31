Avellino, al via gli incontri studi sulla "metaformosi del processo penale" Gli appuntamenti inizieranno il 6 novembre e proseguiranno fino al 25 novembre

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino organizza una serie di appuntamenti sulla "Metamorfosi del processo penale" e si terranno nell'Aula Magna "Rosario LIvatino" del Tribunale di Avellino. Gli incontri inizieranno il 6 novembre alle 15.30 e si concentreranno sui "Riti alternativi, messa alla prova e concorsado in appello".

Gli appuntamenti

Il secondo appuntamento è previsto per il 20 novembre alle ore 15.30 e si focalizzerà sul "processo penale ai tempi dell'Intelligenza Artificiale". Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri è previsto per il 25 novembre sempre alle ore 15.30 e affonterà la questione "Il doppio binario nei reati di criminalità organizzata". Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi, anche in Deontologia. Gli incontri sono stati organizzati dal consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Raffaele Tecce responsabile della scuola forense, dal consigliere segretario, l'avvocato Francesco Castellano e dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Fabio Benigni.