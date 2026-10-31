Atripalda, rapina alla sala slot "Ibisco Game": 34enne arrestato dai carabinieri La rapina aggravata messa a segno il 10 novembre 2025

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla rapina aggravata messa a segno il 10 novembre 2025 all’interno della sala slot “Ibisco Game” di Atripalda. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 34enne originario della provincia di Napoli, già detenuto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale per un’altra causa.

L’uomo è gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di essere coinvolto nella rapina avvenuta all’interno dell’attività commerciale atripaldese.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno consentito di ricostruire il quadro investigativo attraverso una serie di accertamenti tecnici e attività tradizionali.

Tra gli elementi acquisiti figurano la testimonianza della vittima, l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, e l’esame dei dati GPS del veicolo utilizzato per compiere il colpo.

Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Avellino ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari, ravvisando in particolare il rischio di reiterazione di reati della stessa natura. Il giudice ha quindi accolto il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato notificato al 34enne direttamente all’interno del carcere di Poggioreale, dove si trova già ristretto per un’altra vicenda.