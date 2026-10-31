La Sandro Abate supera la Fortitudo Pomezia: decisivo Grasso (1-0) Punti preziosi per la squadra di Basile nella settima giornata di campionato

Finale di 1-0 e vittoria per la Sandro Abate sulla Fortitudo Pomezia con la rete di Grasso al 25' nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A di futsal. Prova di forza da parte della squadra allenata da Basile, che reduce dal successo sul campo del Petrarca, e continuità per il gruppo irpino, ora sesto in classifica con 10 punti all'attivo. Nel prossimo turno, l'ottavo di campionato, la Sandro Abate sarà ospite della L84 Torino nella serata di venerdì 13 novembre (ore 20.30 al Pala Maggiore di Leini).

Il tabellino

Futsal - Serie A

Settima Giornata

Sandro Abate - Fortitudo Pomezia 1-0

Marcatori: 5' st Grasso

S. Abate: Bellobuono, Grasso, Galletto, Alex, Abate, Everton, Botta, De Luca, Borruto, Di Luccio, Petrillo, De Rienzo, Vitiello. All. Basile

F. Pomezia: Molitierno, Raubo, Cutrupi, Matteus, Taborda, Bonci, Pezzin, Murilo, Binzaru, Barra, Lara, Dudù. All. Nuccorini

Ammoniti: Everton (S), Dudù (F), Molitierno (F)