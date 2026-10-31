Lioni, anziano disperso: ritrovato grazie al drone della Polizia Municipale Il Comune: "Grazie alle immagini dall’alto, gli operatori sono riusciti a individuare l’uomo"

Un intervento tempestivo, reso possibile anche grazie all’utilizzo della tecnologia, ha consentito di ritrovare un anziano di Lioni che si era allontanato dalla propria abitazione da alcune ore, senza farvi ritorno": ecco quanto presentato dal Comune di Lioni tramite nota ufficiale.

"Determinante l’impiego del drone"

"L’episodio si è verificato il 26 ottobre, quando la Polizia Municipale è stata allertata dai Carabinieri Forestali di Lioni per la scomparsa di un uomo di 83 anni, le cui condizioni fisiche destavano particolare preoccupazione. Le ricerche sono state immediatamente avviate con il supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dall’anziano e di individuare l’area verso cui si era diretto.

In particolare, si è rivelato determinante l’impiego del drone in dotazione alla Polizia Municipale, utilizzato per effettuare una ricognizione aerea in una zona alberata e difficilmente accessibile, nei pressi del cimitero comunale, in contrada Procisa Vecchia. Proprio grazie alle immagini dall’alto, gli operatori sono riusciti a individuare l’uomo, disteso a terra in un’area isolata, e a raggiungerlo tempestivamente. L’anziano, rimasto lì per diverse ore, era ancora vigile ed è stato subito assistito dal personale intervenuto, e a seguire dai sanitari del 118.

All’operazione hanno collaborato la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e i Carabinieri di Lioni, in un’attività coordinata che ha consentito di localizzare la persona e prestarle assistenza. L’intervento conferma l’importanza di dotare le forze impegnate sul territorio di strumenti tecnologici adeguati, capaci di affiancare il lavoro degli operatori, soprattutto nelle situazioni di emergenza e nelle ricerche in aree rurali o difficilmente osservabili. Un risultato che valorizza la professionalità e la prontezza degli operatori coinvolti e dimostra come l’innovazione, quando è messa al servizio della comunità, possa contribuire concretamente alla sicurezza delle persone".