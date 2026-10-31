Con la Panda del nonno finiscono nella scarpata: vivi per miracolo i 5 minorenni Volo di 5-6 metri nella zona del Belvedere. Alla base dell'incidente una manovra sbagliata

Una bravata che poteva trasformarsi in tragedia e che, fortunatamente, si è conclusa senza conseguenze irreparabili. Sono miracolati i cinque ragazzini, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Montemiletto.

L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda nera, è precipitata in una scarpata dopo aver sfondato la ringhiera del piazzale che si affaccia sul Belvedere, in via Torricelle. Un volo di circa cinque-sei metri che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la vettura, di proprietà del nonno di uno dei ragazzi, si trovava parcheggiata nello spiazzo panoramico. Per cause in corso di accertamento, uno dei giovanissimi alla guida,è ripartito finendo oltre la ringhiera di protezione.

A rendere meno violento l'impatto sarebbe stata la vegetazione sottostante, che ha fatto da cuscinetto attutendo la caduta dell'automobile.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai cinque occupanti della vettura. Tutti sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Due di loro sono stati ricoverati in codice rosso, ma, fortunatamente, nessuno risulta in pericolo di vita.

Una notte di grande paura per i ragazzi, le loro famiglie e l'intera comunità. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, che ha sottolineato come soltanto una serie di circostanze fortunate abbia evitato conseguenze ben più gravi. L'area di via Torricelle sarà infatti oggetto di lavori e interventi finalizzati a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e prevenire il rischio che episodi simili possano ripetersi.

Resta lo spavento per quanto accaduto e la consapevolezza che quella che poteva sembrare una bravata tra giovanissimi ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.