Avellino, Nesta: "Sempre con umiltà e ambizione" Il tecnico ha presentato la sfida casalinga con il Pisa, in programma domani (ore 15)

"Dobbiamo fare la partita dell'Avellino a casa, una di quelle in cui si parte forte e si mette subito in difficoltà l'avversario. Occorrerà equilibrio perché le gare sono lunghe, ma dovremo mettere sotto pressione il nostro avversario, che è forte, costruito per vincere con ricambi di altissima qualità": così Alessandro Nesta si è espresso alla vigilia di Avellino-Pisa, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

"Dobbiamo saper sporcare le nostre gare"

"Dobbiamo gestire meglio i momenti. Paghiamo caro quei 10/15 minuti in cui c'è un calo e subiamo il gol. Lo step deve essere questo, bisogna tenere nei momenti difficili che tutte le squadre hanno. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Il modulo? Abbiamo pensato a qualcosa di diverso in estate e non ci siamo riusciti. Ciervo a Cagliari, Compagnon al Verona, Licina alla Cremonese... A quel punto siamo passati al 3-5-2 che è stato fatto bene e non posso metterlo in discussione perché abbiamo conquistato qualche punto in meno in queste tre partite. Poi ci sta qualche modifica nel corso della gara, nei finali di partita. La percezione del pericolo? Ci stiamo lavorando e fa parte del percorso anche dei giovani. La Serie B è anche questo, sporcare la partita, con umiltà e ambizione domani e in tutte le gare. Dobbiamo essere più determinati e cattivi".