Incidente a Montemiletto, auto con 5 minori a bordo finisce nella scarpata Sulla vettura viaggiavano cinque giovani tra i 15 e i 16 anni

Tanta paura questa notte a Montemiletto, dove due pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenute presso il belvedere in via Torricelle a seguito della segnalazione di un'auto finita in una scarpata.

La vettura, dopo aver sfondato la ringhiera, è precipitata per alcuni metri lungo il costone. A bordo del veicolo si trovavano 5 minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni.

Tutti i ragazzi sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Tra di essi, due sono stati ricoverati in codice rosso, sebbene non si trovino in pericolo di vita.

Sul posto sono attualmente in corso gli accertamenti volti a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sono in corso le indagini dei carabinieri Per ricostruire l'intera dinamica. Nel frattempo l'auto è stata sottoposta a sequestro Per consentire ulteriori accertamenti