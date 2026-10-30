Avellino: gli specialisti ridisegnano il futuro della dermatologia Nuove terapie e assistenza integrata

Psoriasi e dermatite atopica non sono soltanto malattie della pelle. Sono patologie infiammatorie croniche che possono incidere profondamente sulla qualità della vita, condizionando le relazioni sociali, il benessere psicologico e le attività quotidiane di chi ne soffre.

Negli ultimi anni, però, i progressi della ricerca hanno aperto nuove prospettive terapeutiche, rendendo possibile, in molti casi, non soltanto il controllo dei sintomi, ma anche la completa scomparsa delle manifestazioni cutanee.

Dalle nuove opportunità offerte dai farmaci biologici alla necessità di costruire percorsi assistenziali capaci di accompagnare il paziente nel tempo: saranno questi i temi al centro del convegno Psoriasi e dermatite atopica: innovazione terapeutica e modelli integrati ospedale-territorio, in programma domani, sabato 31 ottobre, ad Avellino, nella sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in via Vasto 28.

L’incontro, patrocinato dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, dall’Asl Avellino e dall’Ordine dei Medici provinciale, riunirà dermatologi ed esperti provenienti da diverse realtà sanitarie campane.

Il programma scientifico si articolerà in tre sessioni. La prima sarà dedicata alla psoriasi e alle più recenti strategie terapeutiche, con particolare attenzione ai farmaci biologici di ultima generazione, alla possibilità di raggiungere la remissione completa delle lesioni e alla gestione dei casi più complessi. La seconda approfondirà le nuove frontiere nel trattamento della dermatite atopica, con un focus anche sulle opportunità di cura per gli adolescenti.

La sessione conclusiva sposterà l’attenzione sull’organizzazione dell’assistenza, affrontando il tema dell’integrazione tra ospedale e territorio, le potenzialità della teledermatologia nel monitoraggio dei pazienti e il ruolo del farmacista nel favorire l’aderenza alle terapie.

Un confronto che punta a tradurre l’innovazione scientifica in percorsi di cura più accessibili, coordinati e vicini alle esigenze delle persone.

"Oggi disponiamo di terapie che possono cambiare concretamente la vita delle persone affette da psoriasi e dermatite atopica – sottolinea Rosa Valentina Puca, responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia dell’Azienda Moscati e tra gli organizzatori dell’evento –. L’obiettivo non è più soltanto alleviare i sintomi, ma ottenere risultati clinici sempre più importanti e duraturi. La sfida, adesso, è fare in modo che questi progressi siano accompagnati da una gestione dell’assistenza altrettanto efficace. Per chi convive con una malattia cronica è fondamentale poter contare su un percorso di cura continuo, su controlli regolari e su una collaborazione concreta tra specialisti ospedalieri e medici del territorio. Una rete dermatologica integrata può rappresentare un passo decisivo in questa direzione".

I lavori prenderanno il via alle ore 9 con i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, dei Direttori generali dell’Azienda Moscati e dell’Asl di Avellino, Germano Perito e Maria Concetta Conte; dei Direttori sanitari Aristide Tortora ed Emilia Anna Vozzella; e dei Direttori amministrativi Ida Ferraro e Gaetano Memoli.