Commemorazione dei defunti: il 2 novembre la cerimonia al Cimitero Ecco il prgramma

Lunedì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, si svolgerà presso il cimitero comunale di Avellino la tradizionale cerimonia in onore dei Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Il programma della mattinata prevede:

Ore 10:00 – Schieramento del reparto di formazione in armi.

Ore 10:05 – Afflusso delle autorità.

Ore 10:10 – Onori ai caduti e deposizione della corona.

Ore 10:15 – Deflusso del reparto in armi e delle autorità dal luogo della cerimonia e trasferimento nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero.

Ore 10:30 – Celebrazione della santa messa, presieduta da Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.