Serino: "Ognissanti" all'insegna della prevenzione davanti al cimitero I campo Misericordia di Santa Lucia di Serino e l'associazione "Prevenire è meglio che curare"

La Misericordia di Santa Lucia di Serino "Cuore Amico" Odv in sinergia con l'associazione "Prevenire è meglio che curare", saranno presenti domenica 1°novembre nel giorno della ricorrenza di Ognissanti i, davanti al cimitero di Serino per una giornata di prevenzione e sensibilizzazione.

"Misurazione glicemia, pressione arteriosa e saturazione". L'appuntamento è dalle 9.00 alle 12.00 nel piazzale antistante il camposanto.

Il presidente della Misericordia Fiore Santoro, insieme all'instancabile Salvatore De Feo, patient manager della clinica di Montevergine, Mercogliano da sempre in prima linea nelle giornate di prevenzione, invitano tutti ad aderire all'iniziativa gratuita e di grande importanza per la salute.