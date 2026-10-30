Grave lutto per il sindaco di Grottaminarda: il cordoglio del comune di Avellino

"Esprimo il più profondo e sentito cordoglio, a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Avellino, al caro collega Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, per l’improvvisa perdita del papà Giovanni".
Lo scrive in una nota il sindaco di Avellino Nello Pizza
In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e sincera vicinanza a Marcantonio e a tutta la sua famiglia, condividendo il peso di una così grave scomparsa. A loro giungano le nostre più sentite condoglianze".
Giovanni Spera, 91 anni lascia i figli: Annamaria, Marcantonio, Alessandra e Gianluca. Le esequie si sono svolte questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Grottaminarda.