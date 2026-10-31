Ariano: ordine e decoro nell'area parcheggio della panoramica L'appello di Ottopagine è stato recepito dall'amministrazione comunale

Ordine e decoro nella piazzola adibita a parcheggio per l'utenza ospedaliera ad Ariano Irpino. L'appello di Ottopagine è stato recepito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante e di questo ne prendiamo atto, ringraziando chi si è adoperato per rendere quest'area a partire dall'assessore Sara Pannese che è riuscita con determinazione a dotare questo luogo di due cestini per chi effettua spesso anche una pausa pranzo all'aperto in attesa di poter raggiungere la vicina struttura ospedaliera di via Maddalena, ma anche chi risiede nella zona e spesso ama passeggiare in quest'area situata accanto alla caserma dei carabinieri e ad un noto supermercato. Lo avevamo chiesto sin dalla realizzazione ed entrata in funzione ma mai nessuno si era adoperato finora.

Oltre ai due cestini posizionati sui due lati del parcheggio, che si spera però vengano svuotati sistematicamente senza ulteriori appelli (una per la cronaca è già pieno in due giorni), si è proceduto allo sfalcio dell'erba.

Restano da rimuovere cumuli di rami a terra. Stessa cosa ci auguriamo che possa avvenire nel piazzale del parcheggio Valle, dove tra l'altro si svolge il mercato ortofrutta. Viene rivolto un appello ad un maggiore senso a tutti i cittadini affinchè rispettino le regole, al fine di tutelare il bene comune e i propri luoghi.

Ora se c'è una carta o una bottiglia a terra non costa nulla, raccoglierla e depositarla in un cestino. Adoperiamoci almeno in questo non aspettando che debbano farlo sempre gli altri, però i cestini e lo ripetiamo, vanno svuotati ovunque senza dover elemosinare ogni volta un intervento.