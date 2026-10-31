Scuola e futuro: nuovo asilo nido e mensa scolastica a Prata Principato Ultra Il sindaco Marco Belisario: "Un giorno storico per la nostra comunità"

Taglio del nastro per due opere fondamentali dedicate all’infanzia e al diritto allo studio nel Comune di Prata di Principato Ultra.

Oggi sabato 31 ottobre, alle ore 16:00, il sindaco Marco Belisario, insieme all'amministrazione comunale e alle autorità locali, inaugurerà ufficialmente il nuovo asilo nido comunale ed i nuovi locali della mensa scolastica.

L'apertura del nuovo asilo nido rappresenta un traguardo strategico per l'amministrazione, volto a potenziare i servizi per la prima infanzia e a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie residenti.

Parallelamente, il nuovo servizio mensa garantirà agli studenti un ambiente accogliente e pasti sani cucinati in loco, promuovendo l'educazione alimentare sin dai primi anni di scuola.

"Oggi non inauguriamo solo delle strutture in muratura, ma poniamo una pietra miliare per il futuro della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Marco Belisario - garantire un nido pubblico efficiente e una mensa scolastica all'avanguardia significa sostenere concretamente i genitori, in particolare le madri lavoratrici, e offrire ai bambini opportunità di crescita in contesti sicuri e stimolanti.

Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra e di un utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche, un investimento diretto sulle giovani generazioni di Prata".

All'evento di inaugurazione sono calorosamente invitati a partecipare tutti i cittadini, le famiglie, il personale scolastico e gli organi di informazione. Dopo il taglio del nastro, i saluti istituzionali e la benedizione dei locali, sarà possibile visitare gli spazi.