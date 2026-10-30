Ariano: domenica fiera di Ognissanti e negozi aperti nel centro storico

Da un lato il ritorno della fiera di Ognissanti, dall'altro l'annuncio dei commercianti del centro storico: "La maggior parte dei negozi in concomitanza con questa ricorrenza saranno aperti". Una buona notizia dunque per quanti vorranno raggiungere la città del tricolle, nella mattinata di domenica.
Con l’ordinanza sindacale n. 23 del 29 ottobre 2026, lo ricordiamo, il sindaco Mario Ferrante ha autorizzato, in via straordinaria, lo svolgimento della fiera di Ognissanti di domenica 1° novembre nelle aree di Via Nazionale, Vico Vitale, Via San Leonardo, Piazza Mazzini e Parcheggio Valle.
"Una scelta che segna il ritorno della manifestazione nei luoghi che storicamente l’hanno ospitata, dopo il trasferimento temporaneo nell’area di Cardito - Piano di Zona disposto nel 2025 per ragioni di sicurezza legate ai lavori di rigenerazione urbana".