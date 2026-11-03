L'auto travolta dalla piena del fiume: 26enne intrappolata, salvata dai pompieri Il Miscano, normalmente asciutto, si era trasformato in pochi minuti in un impetuoso corso d'acqua

Attimi di paura nella serata di ieri a Montecalvo Irpino, dove una ragazza di 26 anni è rimasta intrappolata con la propria automobile nel letto del fiume Miscano, improvvisamente ingrossato a causa delle abbondanti precipitazioni.

L’allarme è scattato intorno alle 20:00, quando alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, in via Zigarelli, è giunta la richiesta di soccorso da parte del fratello della giovane. La ragazza, mentre stava facendo rientro a casa, aveva attraversato una stradina interna in contrada Frascino, che passa nel letto del fiume, rimanendo bloccata con la vettura.

Il Miscano, normalmente asciutto, si era trasformato in pochi minuti in un impetuoso corso d'acqua, a causa delle forti piogge che stavano interessando la zona. La corrente aveva investito l'automobile, impedendo alla 26enne di uscire autonomamente e raggiungere un luogo sicuro.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, con una squadra del Distaccamento di Grottaminarda. Una volta sul posto, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la ragazza e a trarla in salvo utilizzando una scala in legno, opportunamente ancorata e assicurata per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza.

Fondamentale anche il contributo del fratello e del fidanzato della giovane che, prima dell'arrivo dei soccorritori, erano riusciti ad assicurare l'autovettura con catene e corde di fortuna, evitando che venisse trascinata ulteriormente dalla forza della corrente.

Sul luogo dell'intervento sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino e due ambulanze, provenienti da Ariano Irpino e Montecalvo Irpino, pronte a prestare assistenza ai due ragazzi, visibilmente scossi e provati dalla paura.

Le operazioni si sono concluse con il salvataggio della 26enne, portata in salvo dai Vigili del Fuoco.