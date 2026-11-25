Si presenta a scuola come prof ma non è vero, denunciato 45enne Allontanato avrebbe minacciato di tornare armato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 45enne del Mandamento baianese, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e minacce.

L’uomo si sarebbe recato presso un istituto scolastico superiore di Mugnano del Cardinale, presentandosi come il nuovo docente di informatica e avrebbe anche tentato di iniziare una lezione.

L’anomalo comportamento non è sfuggito al personale docente che, dopo aver riscontrato l’estraneità dell’uomo all’istituto, lo avrebbe fatto allontanare dal plesso scolastico. Il 45enne avrebbe quindi minacciato di fare ritorno armato.

La segnalazione ha consentito ai Carabinieri di intervenire tempestivamente e di individuare il presunto autore che, sottoposto a perquisizione, non è stato trovato in possesso di armi.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.