Tumore al pancreas, l'appello di Lisa: ondata di condivisioni sui social E' diventato virale l'appello al governatore Fico della donna che chiede l'accesso al nuovo farmaco

Sui social corre veloce, è diventato virale, l'appello di Lisa Scarpa, una donna napoletana malata di cancro al pancreas metastatico, che ha chiesto al governatore regionale Roberto Fico, la possibilità anche in Campania di sperimentare il nuovo farmaco Daraxonrasib. La sua speranza si chiama Daraxonrasib, un farmaco sperimentale che ha mostrato risultati significativi nel trattamento del carcinoma pancreatico metastatico.

Dopo oltre 100 trattamenti tra chemioterapia e radioterapia per combattere un carcinoma pancreatico metastatico, Lisa Scarpa affida a un video il suo appello.

La petizione

Una petizione per chiedere alla Regione Campania di favorire l’accesso al Daraxonrasib, la terapia innovativa e una possibile nuova speranza per Lisa e per tanti altri pazienti.

Una battaglia per il diritto alla salute e alla vita, che merita di essere ascoltata. La storia di Lisa corre veloce sui social e la speranza è che le distanze e attese della burocrazia possano essere ridotte, proprio grazie alla petizione lanciata online e all'ondata di partecipazione che sta correndo sui social.



Il farmaco, come agisce

Daraxonrasib si assume per bocca e agisce sulla famiglia di proteine RAS, coinvolte nei segnali che alimentano la crescita di molti tumori pancreatici. Colpire questo meccanismo è stato per anni uno degli obiettivi più difficili della ricerca oncologica. L’indicazione autorizzata in Europa riguarda gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica.

La petizione

La petizione promossa dalla nipote Laura Morra e` diventata virale sui social. Autorizzato in Europa a novembre, il Daraxonrasib attende il completamento dell’iter per la sua disponibilita` a carico del Servizio sanitario nazionale. L’Aifa ha annunciato di essere al lavoro per accelerare le procedure.

L'appello dell'avvocato Pisani

Anche l'avvocato Angelo Pisani, fondatore dell'associazione Potere ai Diritti, ha lanciato un appello al presidente della Regione Campania Roberto Fico e al ministro della Salute. "Attivatevi subito per consentirle l'accesso immediato al farmaco richiesto, secondo le indicazioni dei medici che la seguono e per non lasciare nulla intentato", scrive Pisani.

"Questa mamma spera ed ha diritto di poter abbracciare ancora suo figlio (...) Dentro questa speranza c'è una vita intera. Lasciare una famiglia a implorare una possibilità di cura sarebbe una sconfitta umana e istituzionale intollerabile".

Il precedente in Lombardia

Il legale richiama il caso di Jessica Scarpa, per la quale, secondo quanto riferito dall'associazione, la Regione Lombardia ha autorizzato l'acquisto del farmaco, assumendone i costi attraverso l'Asst di Lecco. Pisani chiede alle istituzioni campane e al ministero la stessa determinazione, sollecitando una valutazione clinica urgente e ogni intervento possibile per rendere accessibile la terapia.

In assenza di risposte, l'avvocato annuncia il ricorso alle vie legali, anche con procedure d'urgenza, per tutelare il diritto alla salute della donna.

"Presidente Fico, signor ministro: assumetevi adesso la responsabilità di una risposta concreta. Contattate i curanti, affrontate gli ostacoli, attivate le procedure. Un ritardo evitabile, davanti a una richiesta così urgente, sarebbe gravissimo", conclude Pisani.