Non si fermano all'alt e scatta l'inseguimento con sparatoria: un ferito Il quarto uomo in fuga, un albanese, è stato colpito alla gamba ed è ricoverato al Moscati

di Paola Iandolo

E' di tre uomini in fuga e di un quarto ferito, ricoverato al Moscati di Avellino, il bilancio dell'operazione tutt'ora in corso condotta dalla Polstrada alla barriera autostradale della Napoli — Canosa, nel territorio di Castel del Lago. Gli agenti della polstrada hanno intercettato un’auto sospetta con a bordo quattro individui e gli hanno intimato l'alt. Ma i quattro non si sono fermati ed è scattato l’inseguimento fino alla località Fontana d’Agli, alle porte di Torre le Nocelle.

La sparatoria

Dall’auto sono partiti alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della pattuglia della Polstrada che a sua volta ha risposto ferendo uno dei tre malviventi (un albanese), poi soccorso e trasportato in ambulanza, scortato dai Carabinieri, all’ospedale Moscati di Avellino. Avrebbe rimedato un colpo alla gamba e non correrebbe pericolo di vita. Gli altri tre sono riusciti a dileguarsi. Pertanto, sono scattati i controlli da parte delle forze dell’ordine, già impegnate sul territorio per contrastare i furti nelle abitazioni private, per incastrare anche i tre fuggiaschi.