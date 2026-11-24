Castelvetere, morto durante una battuta: conferito l'incarico per l'autopsia Iscritto nel registro degli indagati il 51enne irpino accusato di omicidio colposo

di Paola Iandolo

Dovrà essere stabilito la traiettoria e la dinamica dell'incidente di caccia che è costata la vita a Vincenzo Saviano, il 62enne di Ottaviano deceduto a Castelvetere sul Calore dopo essere stato colpito da un proiettile in fase di rimbalzo. L'incarico per l’esame medico autoptico è stato conferito alla dottoressa Carmen Sementa. A coordinare le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montella, il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Luca Masci. Il magistrato, anche alla luce delle prime indagini eseguite dai militari dell’Arma sulla dinamica dell’incidente di caccia, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il cacciatore, un 51enne irpino, che ha esploso il colpo che ha accidentalmente attinto mortalmente il sessantaduenne.

Le accuse



Al cinquantunenne residente in provincia di Avellino la Procura della Repubblica contesta provvisoriamente l’imputazione di omicidio colposo. Secondo la ricostruzione dei fatti, per cui gli accertamenti dovranno trovare riscontro e conferma, nel corso di una battuta

caccia al cinghiale, il cinquantunenne avrebbe esploso con il proprio fucile da caccia un colpo all’indirizzo di un cinghiale, in direzione del manto stradale causando, verosimilmente a seguito dell’ impatto del proiettile con il manto stradale e della conseguente deviazione oframmentazione dello stesso, il ferimento di Vincenzo Saviano, deceduto sul colpo. Il corpo del sessantaduenne e’ stato rinvenuto su un rialzo di terreno vicino alla sede stradale.

