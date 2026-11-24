L'arbitro di Cremonese-Avellino: una vittoria, un pari e un ko per i lupi La designazione per la gara della tredicesima giornata del campionato di Serie B

La gara Cremonese-Avellino, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, in programma domani (ore 19) allo stadio "Giovanni Zini", sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari con Andrea Zingarelli della sezione di Siena e Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste assistenti e con Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria con Manuel Volpi della sezione di Arezzo AVAR.

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i lupi con Collu

Sono tre i precedenti, in Serie C, per l'Avellino con Collu arbitro: una vittoria (Messina-Avellino 0-1 del 14 novembre 2021), un pari (Avellino-Messina 1-1 del 20 marzo 2022) e una sconfitta (Avellino-Turris 0-1 dell'8 aprile 2023, nella foto). Sono 6, invece, i precedenti per la Cremonese con il fischietto sardo: bilancio di tre vittorie e tre sconfitte tra Serie A e Serie B.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Tredicesima Giornata

Juve Stabia-Catanzaro: Zanotti

Benevento-Empoli: Mazzoni

Cesena-Ascoli: Poli

Vicenza-Carrarese: Turrini

Palermo-Sudtirol: Di Loreto

Virtus Entella-Hellas Verona: Sacchi

Cremonese-Avellino: Collu

Mantova-Arezzo: Di Marco

Padova-Sampdoria: Allegretta

Pisa-Modena: Manganiello