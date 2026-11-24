Monteforte, i giovani conquistano l’Europa col progetto del Forum e di Musa Aps Il progetto si svilupperà da dicembre 2026 a maggio 2027 e coinvolgerà gratuitamente 24 giovani

Un progetto nato a Monteforte Irpino guarda all’Europa e conquista un importante riconoscimento internazionale. Si tratta di “From Voice to Choice – Monteforte Youth Democracy Lab”, l’iniziativa promossa dal Forum dei Giovani di Monteforte Irpino in collaborazione con MUSA APS, selezionata per un finanziamento dalla European Youth Foundation del Consiglio d’Europa nell’ambito del bando 2026 “Living and Building Democracy”.

Un risultato significativo per il territorio, che premia la capacità delle realtà giovanili e associative locali di fare rete, costruire progettualità e trasformare le idee in opportunità concrete. Al centro dell’iniziativa c’è il protagonismo delle nuove generazioni, con l’obiettivo di renderle parte attiva dei processi decisionali e della crescita della propria comunità.

Il progetto si svilupperà da dicembre 2026 a maggio 2027 e coinvolgerà gratuitamente 24 giovani, di età compresa tra i 12 e i 30 anni. Attraverso laboratori, momenti di ascolto e occasioni di confronto, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva.

L’obiettivo non sarà soltanto dare spazio alle opinioni dei ragazzi, ma fornire loro strumenti per trasformare bisogni, idee e sensibilità differenti in proposte concrete e condivise, capaci di rispondere alle esigenze del territorio. Un'esperienza pensata, dunque, per rafforzare il dialogo tra giovani e comunità e promuovere una partecipazione consapevole alla vita pubblica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabio Siricio, che ha sottolineato il valore del riconoscimento europeo: «È motivo di grande soddisfazione vedere un progetto nato a Monteforte ottenere un riconoscimento così importante a livello europeo. Rivolgo i miei complimenti al Forum dei Giovani e a MUSA APS per il lavoro svolto. Investire nella partecipazione giovanile significa offrire alle nuove generazioni gli strumenti per contribuire attivamente alla crescita della nostra comunità. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere iniziative capaci di valorizzare le idee, le competenze e l'entusiasmo dei nostri ragazzi».

Sulla stessa linea Pasquale Capriglione, delegato al Forum dei Giovani, che evidenzia l'importanza del risultato raggiunto e del lavoro di squadra: «Questo finanziamento rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di Monteforte e dimostra quanto siano importanti la collaborazione e la capacità di trasformare le idee in progetti concreti. Il Forum si conferma uno spazio di partecipazione, confronto e crescita. Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. L'auspicio è che questa esperienza possa coinvolgere sempre più ragazzi e rafforzare il loro ruolo nella vita della nostra comunità».

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto le proprie congratulazioni al Forum dei Giovani e a MUSA APS, ribadendo il valore delle opportunità offerte dai programmi europei e dell’iniziativa delle associazioni locali.

Per Monteforte Irpino si tratta di un traguardo che va oltre il finanziamento ottenuto: è il riconoscimento di una comunità giovanile capace di mettersi in gioco, collaborare e guardare al futuro con idee e proposte. Un segnale importante che dimostra come anche dai piccoli centri possano nascere esperienze di partecipazione e democrazia capaci di raggiungere una dimensione europea.