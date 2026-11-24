Sturno, Meloni telefona a nonna Laurina: Auguri per i tuoi 116 anni straordinari La premier chiama la donna più anziana d'Italia: un bacio affettuoso a te nonnina

Anche la premier Giorgia Meloni ha scritto e ha telefonato a Nonna Laurina per i suoi 116 anni di vita. Domenica la festa in paese per la nonna da record, la più anziana d'Italia. "Sono stato contattato personalmente dalla segreteria della presidente del consiglio dei ministri - racconta Vito Di Leo sindaco di Sturno -. Mi hanno chiesto il numero e contatti della figlia di nonna Laurina, Maria, che ho subito fornito. C'è stata emozione in paese per questo augurio speciale della premier."

La telefonata è arrivata questa mattina La premier ha inviato alla Nonna anche questo messaggio:



"Cara Nonna Laurina, è con sincera emozione e felicità che ti rivolgo i miei più cari auguri di buon compleanno. Grazie per l’amore che hai donato alla tua famiglia e alla tua comunità in questi straordinari 116 anni di vita. Un bacio affettuoso e ancora tanti auguri Nonna Laurina!”