Incidente sulla Statale 7, gravi padre e figlio di Avellino intubati al Moscati Gravi condizioni per padre e figlio rimasti feriti nell'incidente avvenuto domenica a Pratola Serra

Sono ancora gravi le condizioni del padre e del figlio di 15 anni coinvolti nell’incidente di domenica sulla Statale 7, a Pratola Serra. Entrambi sono intubati e ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Giorni di apprensione e speranza per la famiglia, in attesa di segnali di miglioramento.

Famiglia avellinese rimasta coinvolta nell'incidente : la dinamica

Nello specifico nel sinistro sono rimasti coinvolti domenica pomeriggio due veicoli, un Suv ed una Panda.I mezzi si sono scontrati e il bilancio è stato di cinque in tutto i feriti. Sul posto era stato tempestivo l'arrivo di due ambulanze e dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.

Ad avere la peggio la famiglia, residente ad Avellino che viaggiava a bordo dell'utilitaria. Padre e figlio, rispettivamente di 48 e 15 anni sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino, entrambi intubati. La donna, 43enne, ha riportato una serie di fratture, le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferite lievi per i due occupanti del Suv. Il sinistro, l’ennesimo lungo questo tratto di strada, riaccende la polemica sulla sicurezza dell’arteria.