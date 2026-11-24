"La sanità dopo il PNRR": giovedì alle 18 al Circolo della Stampa di Avellino Bilanci e prospettive: interventi, dibattito e confronto sul tema con Azione

"La sanità dopo il PNRR, bilanci e prospettive": dibattito e confronto al Circolo della Stampa di Avellino giovedì (26 novembre) a partire dalle ore 18 con "Azione con Calenda". Ai saluti di Felice Egidio con l'introduzione di Vittorio Ciarcia, nel confronto che sarà moderato dal giornalista Riccardo Di Blasi, interverranno Gino Abbate, già componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, Nicola Boccalone, già direttore generale dell'AORN San Pio di Benevento, Doriana Bonavita, già segretaria generale della CISL Campania, Fabrizio Pesiri, presidente del Comitato Civico Irpino, e Francesco Sellitto, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Avellino. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio D'Alessio, componente dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.