Ordigni esplosivi spediti in tutta Italia con corrieri: un arresto ad Avellino A insospettire gli investigatori sono state soprattutto le modalità di imballaggio

Maxi sequestro di materiale esplosivo in provincia di Avellino, dove la Guardia di Finanza ha recuperato 783 manufatti pirotecnici artigianali, per un peso complessivo di circa 110 chilogrammi. Nell’ambito dell’operazione, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, impegnati in una serie di controlli intensificati in vista delle prossime festività natalizie, con l'obiettivo di contrastare la detenzione e la commercializzazione illegale di fuochi d'artificio e tutelare l'incolumità pubblica.

L'operazione è scattata il 23 novembre, durante un controllo effettuato su un automezzo in uso a un centro logistico di spedizione della provincia irpina. All'interno di alcuni colli, i finanzieri hanno scoperto diversi ordigni esplosivi di produzione artigianale, confezionati e spediti attraverso un corriere nazionale.

A insospettire gli investigatori sono state soprattutto le modalità di spedizione: gli imballaggi non rispettavano le prescrizioni previste per il trasporto di materiale esplosivo e riportavano indicazioni false, con l'utilizzo di nominativi di fantasia per nascondere la reale identità dei mittenti.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi al centro logistico, dove sono stati individuati altri pacchi pronti per essere spediti in diverse località del territorio nazionale con le stesse modalità.

Attraverso le successive indagini, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la rete delle spedizioni sospette e a individuare il presunto mittente. L'uomo è stato intercettato e fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, nei pressi della sua abitazione.

Durante le perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, i militari hanno rinvenuto, all'interno di un sacco di plastica nero nascosto dietro il sedile del passeggero, altri 54 ordigni artigianali, comunemente conosciuti come “cipolle”.

Considerata la particolare pericolosità del materiale, è stato richiesto l'intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Gli specialisti, al termine degli accertamenti tecnici, hanno confermato la micidialità e l'elevata capacità offensiva degli ordigni, classificandoli come ordigni esplosivi improvvisati.

A rendere ancora più pericolosi i manufatti erano l'instabilità delle miscele esplosive e la rudimentalità dei sistemi di innesco. Particolarmente preoccupanti anche le modalità di trasporto: gli ordigni venivano movimentati su strada senza il rispetto delle più elementari norme di sicurezza, esponendo a gravi rischi non soltanto i trasportatori, ma anche gli ignari automobilisti e l'intera collettività.

Al termine dell'attività, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati il veicolo utilizzato per il trasporto e tutto il materiale esplosivo individuato presso il centro di smistamento.

Il bilancio complessivo dell'operazione è di 783 manufatti sequestrati, tra cui cipolle giganti, petardi, Kobra, sfere da mortaio, batterie pirotecniche, razzi e cilindri in cartone e plastica di varie tipologie, per un peso totale di circa 110 chilogrammi.

L'intervento conferma l'impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al commercio illegale di materiale pirotecnico e nella tutela dei consumatori, soprattutto in un periodo dell'anno in cui aumenta la richiesta di fuochi d'artificio. L'obiettivo è impedire che prodotti potenzialmente micidiali, realizzati e commercializzati al di fuori delle regole, finiscano nelle mani di cittadini inconsapevoli dei rischi.

Resta fermo che la persona arrestata è sottoposta alle indagini preliminari e deve essere considerata presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.