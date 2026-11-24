Avellino Basket, Palumbo: "Oneri e onori quando sei in vetta alla classifica" "Quando sei così in alto tutte le squadre saranno motivate e vorranno portarsi via punti"

"È stata una gara particolare, Ruvo si è presentata con una situazione non semplice con tanti infortuni nel corso della settimana e vorrei sottolineare la presenza dei tifosi ospiti che, nonostante tutto, hanno seguito la squadra qui ad Avellino. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo, l'abbiamo approcciata nel modo giusto. Poi che il pubblico si sia divertito e che sia stato coinvolto è un fattore in più che non può farci piacere": il commento del play/guardia dell'Halley Campania Avellino Basket, Mattia Palumbo, verso la trasferta del prossimo turno, la gara contro la Gemini Mestre.

"Dovremo cercare di esprimere sempre la nostra pallacanestro"

"Avremo modo di studiarla nel corso della settimana. Giocano una pallacanestro molto fisica e difensiva, specialmente in casa sono aggressivi. - ha sottolineato l'esterno biancoverde - Dovremo capire come interpretare la gara per portarci a casa i due punti. Occupando una posizione alta della classifica, tutte le squadre saranno più motivate e vorranno portare a casa punti. Tutte lottano per un obiettivo, dovremo cercare di restare nei primi posti. Oneri e onori: dovremo cercare di esprimere sempre quella che è la nostra pallacanestro al meglio".