Investimenti Zes, Avellino e Benevento ferme all'1,5% del totale campano Il divario industriale: il 98,5% delle risorse si concentra tra Napoli, Caserta e Salerno

Ogni cento euro di investimenti associati alle autorizzazioni della Zes unica in Campania, appena un euro e cinquanta centesimi riguardano le province di Avellino e Benevento. Tutto il resto si concentra nei territori di Napoli, Caserta e Salerno. Una fotografia impietosa del divario economico tra le aree interne e le province della fascia costiera, che ripropone il tema della distribuzione delle opportunità di sviluppo industriale. A certificare la distanza sono i dati del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenuti nel bollettino della Zes unica di novembre 2026. Numeri che assumono particolare rilevanza alla luce del nuovo Rapporto Industria 2026 del Centro Studi Confindustria, dedicato alle leve della crescita e agli ostacoli che condizionano la competitività dei sistemi produttivi provinciali.

Il divario del 98,5 per cento contro l'1,5 per cento

Dal 2024 al 3 novembre 2026, in Campania sono state rilasciate 686 autorizzazioni uniche, associate a investimenti per 3 miliardi e 580,73 milioni di euro, con ricadute occupazionali previste per 12.842 persone. Di questa imponente mole di investimenti, appena 53,99 milioni di euro riguardano complessivamente le province di Avellino e Benevento, pari all'1,51 per cento del totale regionale. Le altre tre province concentrano invece investimenti per 3 miliardi e 526,74 milioni di euro, equivalenti al 98,49 per cento. Il valore degli investimenti nelle province di Napoli, Caserta e Salerno è dunque oltre 65 volte superiore a quello registrato complessivamente in Irpinia e nel Sannio.

Avellino all'1,24 per cento, Benevento allo 0,27 per cento

Nel dettaglio, la provincia di Avellino ha ottenuto 14 autorizzazioni uniche, associate a investimenti per 44,39 milioni di euro, pari all'1,24 per cento del valore complessivo regionale. Ancora più marginale il dato della provincia di Benevento, dove le autorizzazioni rilasciate sono appena quattro, per investimenti pari a 9,60 milioni di euro, corrispondenti allo 0,27 per cento del totale campano. Sul versante opposto si colloca Napoli, che da sola concentra 2 miliardi e 364,85 milioni di euro, pari al 66,04 per cento degli investimenti regionali. Segue Caserta, con 665,96 milioni di euro, equivalenti al 18,60 per cento, mentre Salerno registra 495,93 milioni di euro, pari al 13,85 per cento. Il solo territorio napoletano concentra investimenti per un valore quasi 44 volte superiore a quello delle due province interne messe insieme.

Anche il lavoro resta concentrato lungo la fascia costiera

Il divario negli investimenti si riflette inevitabilmente sulle prospettive occupazionali. Delle 12.842 ricadute occupazionali previste in Campania, soltanto 225 riguardano Irpinia e Sannio, pari all'1,75 per cento del totale regionale. Ad Avellino sono previste ricadute per 197 persone, mentre a Benevento appena 28. Napoli concentra invece 9.423 potenziali opportunità occupazionali, Caserta 1.558 e Salerno 1.636. Complessivamente, nelle tre province con sbocco sul mare si concentra il 98,25 per cento delle ricadute occupazionali previste. Una distribuzione che rischia di accentuare le difficoltà delle aree interne nel trattenere giovani, laureati e professionalità qualificate, alimentando ulteriormente i fenomeni di spopolamento.

La Campania intercetta un terzo degli investimenti della Zes

Il dato delle due province interne appare ancora più significativo se confrontato con i risultati ottenuti dalla Campania nel quadro generale della Zes unica. Gli investimenti associati alle autorizzazioni rilasciate nei territori interessati dalla misura ammontano complessivamente a 10,49 miliardi di euro. La Campania ne intercetta circa il 34,15 per cento, confermandosi un territorio centrale nelle strategie di sviluppo produttivo del Mezzogiorno. Avellino e Benevento, considerate insieme, rappresentano invece appena lo 0,51 per cento degli investimenti complessivi della Zes unica. Il problema, dunque, non riguarda soltanto la capacità della Campania di attrarre capitali, quanto la distribuzione territoriale degli investimenti intercettati dalla regione.

Confindustria, più forti i distretti con imprese capofila

Il nuovo Rapporto Industria 2026 del Centro Studi Confindustria offre ulteriori elementi di riflessione sulle prospettive delle aree interne. L'indagine, che ha coinvolto le associazioni territoriali di 110 province italiane, evidenzia come il consolidamento dei sistemi produttivi sia più frequente nei distretti organizzati intorno a grandi imprese. Il rafforzamento riguarda il 70 per cento dei distretti con un'impresa leader, contro il 39 per cento di quelli composti prevalentemente da piccole e medie aziende. Questi ultimi mostrano anche una maggiore fragilità, con un indebolimento rilevato nel 32 per cento dei casi. Per Irpinia e Sannio il tema della costruzione di filiere integrate, capaci di coinvolgere grandi aziende e piccole realtà produttive locali, diventa quindi centrale nelle strategie di sviluppo.

I costi delle materie prime e la concorrenza internazionale

A rendere più complesso lo scenario contribuiscono le tensioni commerciali e geopolitiche. La concorrenza cinese viene giudicata significativa nel 45 per cento delle province italiane, mentre i dazi statunitensi incidono nel 37 per cento dei territori. Ancora più diffuse le conseguenze dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, con rincari e difficoltà di approvvigionamento che interessano significativamente il 73 per cento delle province. Fattori che possono pesare soprattutto sulle imprese di minori dimensioni, dotate di una capacità finanziaria più limitata per assorbire gli aumenti dei costi e sostenere nuovi investimenti.