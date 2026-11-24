Denunce, droga e sanzioni per ubriachezza nell’Alta Irpinia Controlli intensificati nel fine settimana nell’Alta Irpinia

Controlli intensificati nel fine settimana nell’Alta Irpinia, dove i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno svolto un articolato servizio di prevenzione e contrasto all’illegalità, nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale di Avellino in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Franca Fico.

I controlli, effettuati sia durante il giorno che nelle ore notturne, hanno interessato diversi comuni del territorio e portato a denunce, segnalazioni amministrative e sanzioni.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due automobilisti risultati positivi all’alcoltest. A Cassano Irpino è stato fermato un 30enne, mentre a Nusco è stato controllato un 60enne di origine straniera: per entrambi il tasso alcolemico è risultato superiore ai limiti consentiti dalla legge. Oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida.

Sempre a Montella, un altro 30enne è stato denunciato per aver violato gli obblighi di custodia di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e a confisca definitiva.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, due persone sono state invece segnalate alla Prefettura di Avellino. Si tratta di un giovane di 20 anni, trovato in possesso di hashish, e di un 40enne, sorpreso con alcune dosi di cocaina ed eroina. Le sostanze sono state sequestrate dai militari.

Non sono mancati gli interventi legati al decoro e alla sicurezza urbana. A Montella cinque giovani, due ventenni e tre trentenni, sono stati sanzionati amministrativamente perché sorpresi in un luogo pubblico in evidente stato di manifesta ubriachezza.

Infine, a Caposele, i Carabinieri della locale Stazione hanno avanzato una proposta per l'emissione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un 30enne residente in provincia di Frosinone, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo sarebbe stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di obiettivi sensibili, senza riuscire a fornire valide giustificazioni circa la propria presenza nella zona.

L’attività di controllo dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, contrastare ogni forma di illegalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini attraverso una presenza costante delle pattuglie.