Avellino, Pandolfi: "Non dimenticherò mai l'abbraccio di compagni e staff" L'attaccante: "Ora testa, cuore e gambe alla sfida con la Cremonese"

Finalmente. Il primo gol con la maglia dell'Avellino non si scorda mai, soprattutto se arriva dopo quasi 18 mesi dall'ultimo": così Luca Pandolfi sulla pagina ufficiale social. Nelle scorse ore, l'attaccante biancoverde ha giocato con ironia sulla lunga attesa per la prima firma in campo con il club irpino. "Lo so, qualcuno aveva iniziato a pensare che avessi dimenticato la strada per la porta. Ai tifosi che in questi mesi mi hanno preso un po' in giro: avevate ragione voi (la battuta più bella che ho letto è "La fine del mondo è vicina"). Scherzi a parte, la cosa più bella di questo gol è stata quello che è successo dopo. L'abbraccio dei compagni, lo staff, tutta la panchina: un affetto che non dimenticherò mai. Questo gol è anche vostro".

"Conto aperto, ne voglio altri per maglia, squadra e tifosi"

"Ora non mi fermo qui. Ne voglio fare tanti altri con questa maglia, per questa squadra e per questa gente. Adesso il conto è aperto e desidero tanto non fermarmi più. Ora testa, cuore e gambe alla sfida con la Cremonese. Forza lupi": ha aggiunto Pandolfi.