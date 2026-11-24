Torna l'allerta meteo in Campania: in arrivo temporali e raffiche di vento In Campania avviso della Protezione civile

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico sull'intera Campania, valida dalle 9 di domani, mercoledì 25 novembre, alle 9 di giovedì 26 novembre. Contestualmente è stata segnalata un'allerta per venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche e mareggiate lungo le coste esposte.

Perturbazione in arrivo sulla Campania: piogge intense e raffiche di vento da mercoledì

Da domani mattina la Campania sarà attraversata da una perturbazione che porterà nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale, venti temporaneamente forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

Le condizioni meteo e i fenomeni previsti sin dalle 9 tenderanno poi a peggiorare e quindi a intensificarsi dal pomeriggio-sera.

Disposizioni della Protezione Civile e avvisi ai Comuni per la gestione dell'emergenza

La Sala Operativa della Protezione Civile ha diramato l'avviso a tutti i Comuni della Campania per l'attivazione dei Centri Operativi comunali e la predisposizione di tutte le misure strutturali e non strutturali previste per la mitigazione dei rischi.

Rischio idrogeologico e mareggiate: possibili danni e raccomandazioni alle autorità

È richiamata l'attenzione su fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.