Cremonese-Avellino: i convocati di Nesta per la sfida dello "Zini" Domani (ore 19) la gara tra i grigiorossi e i biancoverdi

Si conferma l'elenco degli indisponibili in casa Avellino. Out Di Maggio, Favilli, Iannarilli e Simic con il lungodegente Fila. Il giovane Margiotta della Primavera completa il pacchetto portieri, come nell'ultimo match, verso lo "Zini" per la gara con la Cremonese.

I calciatori a disposizione

2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 51 Margiotta, 56 Enrici, 77 Di Paolo.

Il report biancoverde

"Luca Di Maggio è alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Andrea Favilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra. Antony Iannarilli è alle prese con una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra. Lorenco Simic è alle prese con una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro".