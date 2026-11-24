"Soglie", la mostra di Nanda Santoro da venerdì (ore 18) all'ex cinema Eliseo Un viaggio tra i passaggi interiori che cambiano una vita, mostra aperta fino al 3 dicembre.

"Sarà inaugurata venerdì alle ore 18, negli spazi dell'ex cinema Eliseo di Avellino, «Soglie», la mostra personale dell'artista avellinese Nanda Santoro. L'esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Avellino e in collaborazione con Mia Academy Avellino, resterà aperta al pubblico fino a giovedì 3 dicembre.

"Lo smarrimento, la ricerca di sé, la paura, la rinascita"

La serata inaugurale sarà l'occasione per incontrare l'artista e scoprire una collezione che racconta le soglie dell'esistenza: quei momenti in cui una persona smette di essere ciò che era e comincia a diventare qualcos'altro. Lo smarrimento, la ricerca di sé, la paura, la rinascita. Le opere, dipinti originali a tecnica mista con inserti in oro e argento, abitano un immaginario sospeso tra realtà e sogno. Ad accogliere il visitatore sarà la donna-fenice di «Metamorfosi», simbolo dell'intero progetto: ciò che brucia può rinascere. «Ognuno di noi attraversa delle soglie - spiega Nanda Santoro - e spesso lo fa in silenzio. Con questa mostra ho voluto dare un volto a quei passaggi. Non chiedo al visitatore di capire i quadri, ma di lasciarsi guardare da loro.»

L'artista

"Nanda Santoro, avellinese, è sociologa, pedagogista clinica e pittrice. Laureata in Sociologia all'Università di Salerno, ha fondato ad Avellino nel 1993 l'Accademia dei Giorni Felici e ha dedicato gran parte della sua vita professionale all'infanzia e all'educazione, in Italia e a Capo Verde, dove ha vissuto per tredici anni promuovendo progetti educativi sull'isola di Maio. Proprio a Capo Verde la sua pittura ha trovato un pubblico: nel 2020 la mostra «Cape Verdeans Beautiful People» e nel 2024 «Fusões: Arte Clássica e Africana em Diálogo», entrambe al Palácio da Cultura Ildo Lobo di Praia, con tutte le opere vendute. «Soglie» segna il suo ritorno espositivo nella città natale".