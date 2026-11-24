Orfoglipron Japanese: così gli obesi possono dimagrire La sua assunzione non necessita il digiuno, al contrario di semaglutide orale...

Il soggetto è stato già trattato da noi in una pubblicazione, a carattere più spiccatamente scientifico, che fa bella mostra nella bacheca dei nostri ambulatori. L’orfoglipron è un agonista orale del recettore al GLP-1, e non è peptidico. Pertanto la sua assunzione non necessita il digiuno, al contrario di semaglutide orale. L’obbiettivo dello studio è di valutare l’efficacia e la sicurezza di questo farmaco nel trattamento dell’obesità in pazienti giapponesi, naturalmente versus placebo.

Lo studio in doppio cieco, randomizzato, contro placebo, in gruppo parallelo di fase 3 è stato condotto in 16 centri giapponesi tra il 2023 e il 2025. Esso ha incluso dei pazienti nei quali le misure igienico-dietetiche erano fallite. Gli stessi si presentavano con un gruppo portatore di un indice di massa corporea (BMI) tra 27 e 35 kg/m2 e almeno due comorbidità legate al sovrappeso, ed un altro gruppo con BMI superiore a 35 kg/m2 e con almeno una comorbidità legata al sovrappeso. I pazienti erano randomizzati a 1:1:1:1 con un gruppo placebo e dei gruppi a 6, 12 e 36 mg di orfoglipron. Lo studio durava 72 settimane con due criteri principali: il percento della perdita di peso ed il numero di pazienti che avevano perduto oltre il 5% del loro peso iniziale.

Dopo randomizzazione, 238 pazienti sono stati inclusi nello studio e il 90% lo ha portato a termine. I partecipanti erano nel 61% uomini con un’età media di 54,1 anni, una durata media dell’obesità di 13,3 anni e un BMI medio di 32 kg/m2. Per le comorbidità, il 93% soffrivano di ipertensione arteriosa, l’86% di una dislipidemia, il 49% di una steatosi epatica, e il 23% di un diabete di tipo 2. Efficacia sul peso nella popolazione generale: nel gruppo placebo 0,6% di perdita di peso, nel gruppo orfoglipron 6 mg 5,9% perdita di peso, nel gruppo orfoglipron 12 mg 8,7% perdita di peso, nel gruppo orfoglipron 36 mg 7,9% perdita di peso.

Però in quest’ultimo gruppo si era verificata un’interruzione del trattamento per intolleranza. Nei diabetici di tipo 2 si otteneva una riduzione, progressiva, secondo la dose di orfoglipron, dei valori dell’emoglobina glicosilata (HbA1c). Gli effetti indesiderati, peraltro di lieve entità, e legati alla dose massima di 36 mg, erano del tipo nausea e stipsi, sfociando talvolta in un’interruzione del trattamento già menzionata sopra. In conclusione, nei pazienti giapponesi in situazione di obesità, la terapia orale con orfoglipron permette una diminuzione di peso statisticamente significativa e clinicamente pertinente.