Concorso OSS, interrogazione a Fico. Petitto: troppo lentezze L'interrogazione del consigliere regionale Livio Petitto

Un'interrogazione al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per fare chiarezza in merito alle procedure del concorso pubblico regionale per Operatori Socio sanitari (OSS) nelle Aziende Sanitarie delle province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno. A presentarla il Consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personale del Consiglio Regionale della Campania, Livio Petitto.

Le prove, le attese lunghe

"Dopo la conclusione delle prove scritte e orali e l'avvio delle convocazioni dei candidati idonei per il controllo dei requisiti, l'iter starebbe procedendo con forti rallentamenti - sottolinea Petitto nell'atto ispettivo,che prosegue: "finora sarebbero state svolte soltanto circa 6 o 7 sessioni di verifica, ciascuna riguardante una platea media compresa tra 100 e 150 candidati: numeri che sarebbero insufficienti rispetto al totale degli idonei ancora in attesa di convocazione.

Ritardi nelle convocazioni

Un ritardo - per il Consigliere di Forza Italia - che mette a rischio l'obiettivo, già sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali come la CISL di Salerno, di giungere alla graduatoria definitiva e completare le immissioni in ruolo entro e non oltre il 31 dicembre 2026". Nell'interrogazione, inoltre, si richiama l'attenzione "su alcune segnalazioni emerse durante le prime sessioni di controllo relative a possibili irregolarità nella documentazione presentata, in particolare per quanto concerne l'autenticità e la regolarità degli attestati di qualifica professionale di Operatore Sociosanitario.

La validazione dei titoli

La fase di validazione dei titoli è un passaggio decisivo - continua Petitto - ma l'attuale ritmo delle convocazioni sta generando una comprensibile preoccupazione tra centinaia di idonei che attendono di conoscere il proprio futuro lavorativo. Alla Giunta regionale e al Presidente Roberto Fico, che ha tenuto per sé la delega alla sanità, chiedo i dati ufficiali e non le stime - conclude Petitto - per il quale "occorre sapere esattamente quanti sono gli idonei complessivi dell'Area 2, quanti sono già stati convocati, quante sessioni sono state effettivamente tenute e quanti candidati hanno già concluso positivamente l'iter di verifica. Inoltre, rimarca Petitto, chiediamo di conoscere le ragioni tecniche ed organizzative di questi rallentamenti, il cronoprogramma ufficiale per la pubblicazione della graduatoria definitiva e le misure concrete che si intendono mettere in campo per accelerare le operazioni ed evitare di mancare la scadenza del 31 dicembre 2026 per le assunzioni nelle ASL di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno". Infine, il Questore al Personale del Consiglio Regionale "richiama l'attenzione sulla necessità di controlli stringenti sulla regolarità dei titoli. Le segnalazioni su presunti attestati non regolari o non autentici impongono verifiche immediate e approfondite, anche attraverso riscontri diretti presso gli enti di formazione".