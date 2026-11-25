Avellino: il mistero buffo delle scale mobili all'autostazione, non funzionano La segnalazione di un cittadino con la foto: “Vi sembra un bel biglietto da visita per la città?"

Diciamo la verità. Come possiamo dare torto al cittadino che ci ha inviato questa foto dall'autostazione sottolineando che “questo non è certo un bel biglietto da visita per la città”. Eh, no. Non ci siamo davvero. Le scale mobili del terminal dei bus di via Colombo sono ferme (con le quattro frecce come direbbe Brumotti) da un bel pezzo, con un disagio evidente per studenti e viaggiatori che frequentano l'autostazione di Avellino.

Non sappiamo i motivi di questo disservizio così prolungato e, per questo, giriamo la segnalazione che ci arriva dai nostri lettori al dinamico manager dell'Air Acconcia, sperando che il problema possa essere superato in tempi accettabili. Continueremo a occuparci dell'autostazione, in particolare dopo il trasferimento dei bus Sita da campetto Santa Rita per capire come sta procedendo la situazione. E in particolare se nei week end via Fariello viene adeguatamente controllata da vigili urbani e forze dell'ordine per evitare spiacevoli episodi che abbiamo – nostro malgrado – dovuto già raccontare.