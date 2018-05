L'attrice Candurro presenta il suo primo libro in Irpinia Ospite alla Ubik di Mirabella con lo scrittore Cacciapuoti

Sabato 26 maggio, la nota attrice napoletana, Miriam Candurro, sarà ospite della libreria Ubik a Mirabella Eclano nel corso della serie di appuntamenti con gli autori italiani di successo organizzato dalla catena di book store.

L'occasione è offerta dall'uscita del primo libro della bellissima e talentuosa attrice della soap 'Un posto al sole' e della fiction Rai 'I bastardi di Pizzofalcone': "Vorrei che fosse già domani", edito dalla Garzanti. Il romanzo, scritto a quattro mani, si avvale appunto della preziosa collaborazione dello scrittore Massimo Cacciapuoti.

I lavori di presentazione saranno affidati alla giornalista de Il Mattino Barbara Ciarcia.

La trama:

Due ragazzi e un legame inaspettato, senza confini. Una storia sull'amore che spesso si nasconde dietro una profonda amicizia. E' la vita a scegliere la persona giusta per te: devi solo fidarti. Recita il sottotitolo del romanzo della Candurro. Cristina e Paolo, i protagonisti, si incrociano nei corridoi del liceo. Quell'incontro dura un attimo, ma è un attimo indimenticabile e sufficiente a cambiare ogni cosa. A poco a poco Cristina rompe il guscio dentro il quale Paolo si è rinchiuso e gli fa capire che i problemi non si risolvono certo con l'invisibilità. Insieme, i due, sentono di poter superare ogni ostacolo che gli si para davanti e per questo vorrebbero che il tempo a loro disposizione non finisse mai e che fosse sempre domani per iniziare ogni giorno mano nella mano. Il romanzo sonda i sentimenti più puri dell'animo umano ed è nato dalla collaborazione tra l'attrice, Miriam Candurro, e Massimo Cacciapuoti. Le loro voci si fondono per esplorare con tatto e sensibilità il fragile mondo adolescenziale fatto di istinti e istanti, di contraddizioni e paure. E ci insegnano che non esistono al mondo ostacoli insormontabili. Esiste solo la voglia di vivere che ci permette di imboccare la strada della felicità. Un inno alla vita, e all'amore. (Foto dal Web NapoliMilionaria.it).

Redazione Av