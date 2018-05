Pratola Serra, la poetessa Gnerre dona libri alla scuola Sabato sarà inaugurata la biblioteca

Sabato 19 maggio, alle ore 11.00, nella scuola primaria “V. Basile” dell’Istituto Comprensivo di Pratola Serra, sarà inaugurata la prima biblioteca scolastica, nata dalla campagna di promozione alla lettura “Dona dei libri anche tu - Costruiamo biblioteche nelle scuole” ideata dalla scrittrice Antonietta Gnerre.

La realizzazione della biblioteca, che ha un capitale iniziale di oltre duecento volumi, è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione delle seguentiassociazioni:Premio Prata, Agorà, Feste dei libri di Avella, Festa del libro di Ostia.La campagna “Dona dei libri anche tu - Costruiamo biblioteche nelle scuole” è stata concepita per sensibilizzare alla lettura, a promuoverla come attività fondamentaleper unire e dialogare.

“La lettura - spiega Antonietta Gnerre - è fondamentale per la realizzazione di risorse positive importantissimeper la crescita. Leggere è necessario per vivere in armonia con se stessi e con gli altri. Dove troviamo un libro, troviamo tutte le cose belle che non abbiamo ancora visto”.

L’evento di inaugurazione, presieduto dalla giornalista del Mattino Barbara Ciarcia, vedrà la partecipazione della DS Prof.ssa Flora Carpentiero,del Sindaco di Pratola Serra Emanuele Aufiero, della Docente Eliana Giuliano, di Antonella Sozio dell’Associazione Agorà.

Per l’occasione sarà presentato ai ragazzi il libro “Il Cantico delle Creature” illustrato da Alessia Bellofatto con la proiezione del video narrato dall’attore Nando Gazzolo.La campagna di promozione proseguirà con l’Istituto Comprensivo di Prata Principato Ultra e con altre Scuole della Provincia.

Redazione Av