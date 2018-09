Tradizione e Comicità, al Gesualdo ecco la rassegna Red Il cartellone

Si e` tenuta stamane presso la sala stampa del Teatro la conferenza stampa di presentazione della Rassegna Tradizione e Comicita` per la stagione 2018-2019 del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

Alla conferenza sono intervenuti per Comune di Avellino: il Vicesindaco Ferdinando Picariello, l’Assessore alle politiche culturali Michela Mancusi e il segretario generale del Teatro Riccardo Feola, per il Teatro Pubblico Campano il direttore Alfredo Balsamo, il Presidente Francesco Somma e il segretario Antonio Caradonna. Hanno allietato la conferenza i comici Maurizio Casagrande, Gino Rivieccio e Francesco Cicchella nonche´ i video di auguri di altri autorevoli nomi della rassegna quali Biagio Izzo, Lina Sastri e Carlo Buccirosso.

Le Istituzioni hanno dato il loro benvenuto alla riapertura del teatro e al nuovo cartellone “Comici”. Il Vicesindaco si augura che questo teatro, che ama e ha amato, possa continuare a crescere garantendo alla citta` l’accrescimento culturale che merita e la qualita` della prossima stagione 2018-2019 lo dimostra.

L’Assessore alle politiche culturali afferma quanto sia una gioia trovarsi in questo contesto e dare il suo augurio a questo nuovo cartellone che arricchisce ulteriormente la gia` lodevole stagione teatrale, stagione che si augura si un inizio per le politiche culturali della citta`.

Francesco Somma, presidente del Teatro Pubblico Campano che ha preso l’impegno biennale di gestire il Teatro Carlo Gesualdo nel suo percorso di rilancio, ringrazia innanzitutto il Commissario Feola che si e` preso l’onere di traghettare il Teatro fino all’apertura e di affrontare questa ulteriore sfida con la nuova amministrazione. Ringrazia l’Amministrazione comunale, qui rappresentata dal Vicesindaco e dall’Assessore alla Cultura con l’auspicio che possano realizzare alcuni punti del programma che lo hanno molto colpito: “La citta` smart” quindi alla portata di tutti, la citta` come crocevia della cultura e la citta` dei cantieri permanenti della cultura intesi quale opportunita` per i cittadini di incontrarsi e di fare coesione in spazi di incontro per tutta la popolazione attiva. Sicuramente il Teatro Pubblico Campano vorra` dare il suo apporto e supporto a questi pregevoli obiettivi.

Il Direttore del TPC presenta la programmazione della Rassegna Tradizione e Comicita`, ricca di appuntamenti e nomi di spessore del mondo dello spettacolo e della satira: da Lina Sastri a Biagio Izzo, da Marisa Laurito a Teresa Mannino. In tutto 10 spettacoli che intratterranno il pubblico del Gesualdo a partire dal 1 dicembre, un escalation di comici e di divertimento che ci accompagnera` fino al prossimo aprile 2019.

In questo cartellone, continua Alfredo Balsamo, e` presente soprattutto la “tradizione” che mette insieme cio` che ci appartiene, le nostre radici, con cio` che siamo. Un eccellente esempio lo troviamo nello spettacolo di Sal

Da Vinci che fa un excursus della tradizione canora, un’esibizione che vede la presenza di un orchestra dal vivo di ben 50 elementi. Tradizione anche in ”questi fantasmi” una delle commedie piu` importanti di Eduardo de Filippo, una grottesca rappresentazione dell’animo umano. E’ un enorme piacere presentare il cartellone dei comici perche´ un Teatro deve avere anche i momenti della risata quale pillola per affrontare al meglio la vita. Fare un cartellone e` molto piu` semplice che gestire un teatro con i continui monitoraggi e problemi relativi alla disponibilita` dei tecnici, dei responsabili della sicurezza, della manutenzione e tutta una serie di adempimenti che avrebbe messo l’amministrazione comunale nell’impossibilita` di riaprire il Teatro, cosa alla quale teniamo particolarmente, perche´ ogni citta` ha bisogno di un teatro attivo, quale luogo di incontro, di discussione, di coesione per apportare curiosita` e ricchezza culturale nelle persone, cose che solo un teatro puo` fare.

Presenti alla conferenza stampa anche i comici Maurizio Casagrande, Francesco Cicchella e Gino Rivieccio che hanno illustrato i loro spettacoli.

Mostri a parte di Maurizio Casagrande e` una riflessione-gioco sulla Televisione e il mondo dello spettacolo di oggi. Lui, il protagonista, cresciuto con i Mostri Sacri della TV si vede oggi circondato da personaggi televisivi senza preparazione alcuna che vengono osannati dal pubblico ma che di “Sacro” non hanno nulla, questi sono solo “Mostri”

Millevoci Tonight Show di Francesco Cicchella e` un varieta`, uno One Man Show con alcune parodie di suoi celebri personaggi. Mille voci sono infatti le voci delle sue imitazioni. Il filo conduttore e` la narrazione del percorso artistico di Cicchella, da Made in Sud a Tale quale Show, con la sua storica spalla Vincenzo de Honestis. Cicchella portera` in scena tutti i suoi personaggi in uno spettacolo legato alla tradizione ma in una chiave nuova piu` moderna coadiuvata e diretta dall’illustrissimo Gigi Proietti.

Cavalli di Ritorno 2.0 di Gino Rivieccio e` uno spettacolo che gioca sulle conseguenze di un furto di identita`, soprattutto quanto si tratta di un personaggio famoso. 2.0 vuole essere un occhiolino al nuovo modo di fare propaganda, infatti cavalli di ritorno (famoso detto napoletano) e` uno spettacolo messo in scena l’anno scorso ma non replicato, e` stato quindi rivisitato rispetto alla versione originale e supportato dalle nuove tecnologie, ecco qui 2.0! Gino Rivieccio conclude con i calorosi complimenti al Teatro Pubblico Campano e all’Amministrazione Comunale perche´ “investire in sapere e` saper investire”

Mercoledi` 19 settembre avra` inizio la pre-vendita degli abbonamenti riservata ai vecchi abbonati, poi dal 10 ottobre fino al 2 dicembre parte la campagna abbonamenti aperta a tutti. Gli abbonati alla Rassegna Teatro e Comicita` avranno diritto ad uno sconto sull’abbonamento delle rassegne Teatro Civile e Danza. I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili a partire dal 14 novembre prossimo.

Prezzi

Abbonamento a 10 spettacoli:

Platea: intero € 260,00 – ridotto (under 30) € 230,00 Galleria: intero € 220,00 – ridotto (under 30) €180,00

Sono disponibili abbonamenti a prezzo speciale per la Galleria Tribuna destra e sinistra a € 130,00 Biglietti:

Platea: intero € 35,00 – ridotto (under 30) € 25,00 Galleria: intero € 28,00 – Ridotto (under 30) € 20,00

Si ricorda inoltre che sono sempre in vendita gli abbonamenti delle Rassegne Gran Teatro, Teatro Civile e Danza.