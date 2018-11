L'ex questore di Foggia Silvis, torna in Irpinia con la lupa Nelle vesti si scrittore per presentare il suo ultimo romanzo

di Gianni Vigoroso

Nella terra dei lupi l'ex questore di Foggia, Piernicola Silvis, torna a presentare il suo ultimo romanzo, La lupa. Il prossimo 16 novembre alle ore 18 lo scrittore di origini pugliesi sarà alla Ubik di Mirabella Eclano per il firma copie e soprattutto per parlare con la giornalista de Il Mattino, Barbara Ciarcia, del sequel di Formicae.

Diego Pastore, il serial killer dei bambini che abbiamo conosciuto nel precedente thriller di Piernicola Silvis,Formicae appunto, al contrario di quanto si credeva, non è morto. Ferito gravemente, è ricoverato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, da dove, con una clamorosa azione paramilitare, viene prelevato dagli uomini del clan di Sonia Di Gennaro, moglie di un carismatico boss mafioso del Gargano.

Renzo Bruni inizia un'implacabile caccia all'evaso, senza immaginare, però, che nel frattempo Diego Pastore si è affiliato al clan che ne ha organizzato l'evasione, diventandone prima il sanguinario sicario e poi l'aspirante capo. Fra gli efferati omicidi di una guerra fra clan e le sporche intromissioni di una politica deviata, Bruni ingaggia una lotta all'ultimo sangue con Pastore, un serial killer messosi al servizio della quarta mafia, la più sanguinaria, quella che opera in Capitanata. Silvis è un profondo conoscitore del fenomeno e per le sue origini foggiane e per essere stato fino allo scorso anno alto dirigente della Polizia di Stato. Ha chiuso la carriera come questore di Foggia, la sua città natale.

"Sono davvero onorato di ritornare in Irpinia - ha detto l'autore -, una terra che ha espresso grandi e autorevoli figure in ogni campo. E poi, e ci tengo a sottolinearlo è la terra d'origine del compianto Capo della Polizia, Antonio Manganelli, a cui mi legano tanti ricordi professionali e umani che porto davvero nel cuore.".