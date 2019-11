"Libriamoci", torna la giornata di lettura nelle scuole All'Imbriani di Avellino l'iniziativa del Miur: studenti protagonisti con letture e spettacoli



Anche quest’anno il Liceo Imbriani ha aderito all’iniziativa del Miur” Libriamoci, giornata di lettura nelle scuole”, e anche quest’anno, settimo, vede la partecipazione di più della metà delle classi dell’istituto, con letture, spettacoli e balletti. La manifestazione è vissuta sempre con grande entusiasmo dagli alunni della scuola, infatti sono loro i veri protagonisti, capaci di coinvolgere gli insegnanti che coordinano il lavoro. I giorni da domani 12 al 16 novembre 2019, in occasione della sesta edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, manifestazione del Centro per il libro e la lettura, progetto nato sotto l’egida del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dei Beni culturali, con l’obiettivo di far scoprire ai giovani il potere della lettura e il suo speciale potere di coinvolgimento, il liceo nella propria sede, Auditorium, organizza 5 giorni di lettura ad alta voce, dove gli studenti delle classi partecipanti, svincolati da ogni valutazione, si esibiranno in letture, accompagnate da danza, musica, canzoni, nello spirito di dare voce a quella sensibilità di cui la loro anima è ricca. I lavori di ciascuna classe saranno coordinati dal prof. responsabile dell’attività, che avrà cura di guidare i propri allievi alla scoperta della bellezza della lettura. "Il nostro Istituto - spiega la professoressa D'Amato - senza tralasciare gli aspetti cognitivi, attraverso Libriamoci ha la manifesta intenzione di promuovere nei giovani di oggi che saranno gli uomini di domani, un accrescimento di competenze socio-affettive mediante percorsi trasversalmente integrati al Curricolo scolastico". Gli argomenti scelti per la maggior parte degli spettacoli sono quelli indicati dal Miur Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario dalla nascita. Noi salveremo il pianeta

,sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici.