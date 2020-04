E’ on line la fiera del libro della biblioteca di Montevergine Da domani si potrà partecipare da internet

Doveva essere la loro prima fiera del libro. Nel senso che l'avevano organizzata per ospitare fisicamente autori e visitatori. Il virus ha sconvolto i piani ed allora che dal prossimo 6 aprile sara' on line la fiera del libro della Biblioteca delle Suore di Montevergine, in provincia di Avellino. Sul sito della Biblioteca - il cui responsabile e' Adelino De Marino - sono state create schede dedicate agli autori, con biografi, book trailer, link di accesso all'acquisto on line dei volumi, nonche' la possibilita' di entrare in contatto direttamente con l'autore per chiedere informazioni o approfondimenti. Alla fiera partecipano librerie antiquarie tra le piu' importanti come Gozzini di Firenze, Ex Libris di Roma, Perini di Verona, presenti con titoli in mostra e cataloghi on line. Diversi gli sponsor, come la Netphilo Publishing di Milano e la casa editrice il Papavero e c'e' anche la societa' dei bibliofili cileni. Ospite speciale Glenn Cooper, autore internazionale, medico e professore statunitense che ha venduto milioni di copie e a giugno presenta il suo nuovo libro 'Clean - Tabula Rasa'. Ogni giorno, comunque, sulla pagina Facebook della Biblioteca, vengono pubblicate fiabe sonore per i piu' piccoli. Ma in questi giorni cosi' difficili per tutti, anche le suore della Congregazione di Maria SS. di Montervergine, che hanno sede a Mercogliano (Avellino), dove si trova la sede della Biblioteca che promuove la fiera del libro on line e che ospita oltre 40 mila volumi, si sono messe all'opera per la realizzazione delle mascherine. Un lavoro di impegno, dedizione e cura con le quale ne hanno realizzato gia' oltre un centinaio per distribuirle soprattutto ai piu' bisognosi. "Un lavoro che rappresenta in pieno la regola di San Benedetto, ora et labora - spiegano al convento - un gesto concreto ch si affianca alla preghiera quotidiana della priora generale, madre Ildegarde Grazia Capone e delle suore di Montevergine". (ANSA). TOR 05-APR-20 13:48